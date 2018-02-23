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| | Россия заняла пятое место среди стран мира по запасам золота

Россия заняла пятое место среди стран мира по запасам золота

Сегодня, 17:28
Между странами мира был проведен рейтинг, в котором определялось количество золотого резерва имеющегося в стране. Россия среди всех стран заняла пятое место.

Россия заняла пятое место среди стран мира по запасам золота

 

По составленному ранее рейтингу золотого запаса у страна мира, первое место заняли США, эта страна имеет в своем запасе 8 134 тонн золота. Второе место досталось Германии, которая владеет 3 374 тоннами золотого запаса. Третье – Италии, с ее 2 814 тоннами драгоценного метала. На четвертом месте рейтинга Франция, с 2 436 тоннами драгметалла. Россия же заняла пятое место, обогнав при этом Китай, ее запасы составили более 1856,88 тонн.

Отметим, что Россия начала увеличивать свой золотой запас еще с марта месяца 2015 года, пополняя свои резервы ежемесячно.
Пелагея Лебединская
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