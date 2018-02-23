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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Венгрия и Ростовская область заключат соглашение о сотрудничестве

Венгрия и Ростовская область заключат соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 14:33
Проект соглашения между венгерским министерством иностранных дел и внешних экономических связей и правительством Ростовской области, в рамках которого закрепляется взаимовыгодное международное сотрудничество, почти готов к подписанию.

Венгрия и Ростовская область заключат соглашение о сотрудничестве

 

Официальные представители донского правительства объявили о том, что соглашение с Венгрией, предусматривающее взаимовыгодное сотрудничество, включает в себя взаимодействие в таких областях как: культурная, торгово-экономическая, гуманитарная, а также научно-техническая. После того, как в российском министерстве экономического развития будут согласованы все детали данного соглашения, проект будет подписан сторонами договора.

Максим Папушенко, занимающий должность министра экономического развития Ростовской области, на днях провёл официальную встречу с Андреем Букаи, главой отделения торгового представительства венгерского посольства в Ростове-на-Дону. Во время данной встречи политические деятели обсудили дальнейшее взаимодействие между странами в области машиностроения, сельского хозяйства, а также пищевой промышленности.
Александр Вест
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