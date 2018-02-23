Бизнесмен Галиуллин заинтересовался производством биотоплива

Отечественный предприниматель Марат Галиуллин получил в пользование 4,5 тыс. га земли в Петуховском районе Курганской области. Событие имело место в конце минувшего года, после того как уроженец Казани купил имущество обанкротившегося сельхозпредприятия «Аграрий». Любопытно, что покупка обошлась бизнесмену всего в 7 млн. рублей, тогда как рыночная стоимость предприятия на момент старта процедуры банкротства превышала 360 млн. рублей. Его ликвидация произошла по причине долга в 21 млн. рублей. Об этом информирует бизнес-портал «Компании России».

Марат Галиуллин много лет работал в сфере медицинского машиностроения. Приобретенную им землю он собирается использовать для открытия совместного производства рапсового масла и переработки этой масленичной культуры в биотопливо. Партнерами проекта выступят бизнесмены из китайской провинции Хэйлунцзян. В ближайшее время начнется подготовка документации для создания компании.



