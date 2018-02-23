Владимир Ефимов рассказал о значении офсетной сделки между столицей и концерном «Биокад»

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи лидер столичного ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о важности первой в истории РФ офсетной сделки. Ее заключили Москва и фармацевтический концерн «Биокад», что теперь предусматривает гарантированное приобретение городом у поставщика медпрепаратов в ближайшие десять лет. Об этом рассказал портал Business FM.

По словам чиновника, контракт весьма гибок, и по его условиям Москва обладает правом выбирать те лекарства, которые ей нужно в определенный момент. Реализация этой практики в ближайшем будущем будет продолжена в сфере фармацевтики посредством объявления еще двух торгов на поставку лекарственных средств.

Владимир Ефимов также сообщил BFM.RU, что на этот год действие в столице налога на движимое имущество приостановлено. В городском ДЭПИР намерены предварительно проработать вместе с крупными компаниями вопрос того, чтобы льгота стимулировала предприятия к тому, чтобы они модернизировали свое имущество.



