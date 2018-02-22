Орешкин: ВВП России в январе вырос на 2%

Глава Минэкомразвития Максим Орешкин рассказал о том, что за январь текущего года ВВП Российской Федерации увеличился на 2%, если брать годовое исчисление. Информация также значится в официальном пресс-релизе ведомства.

Николай Офицеров

», - отметил Орешкин во время встречи с представителями Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн).Стоит добавить, что Максим Орешкин на данный момент находится с официальным визитом в Токио, где принимает участие в заседании российско-японской группы рабочего уровня.Изменения в динамике ВВП ранее отмечал также и Владимир Путин, который говорил, что в 2017 году удалось достичь роста в плюс 1,4%.