В Чехове открылся офис "Деловых Линий"

Компания питерского предпринимателя Александра Богатикова продолжает региональную экспансию. «Деловые Линии», один из лидеров на рынке транспортно-логистических услуг, открыли терминал в Чехове.

На данным момент услугами приема и отправления грузов пользуются жители более 150 городов и 1500 населенных пунктов как в России, так и в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Армении.

В городе Чехове терминал класса «А» открылся по адресу ул. 8 Марта, 2. Площадь терминала — 800 «квадратов». Услуги по перевозке грузов доступны как для граждан, так и для предприятий. И физические, и юридические лица могут получить разные виды упаковки на терминале, оформление страховых полисов. Клиентам предоставляются широкие онлайн-возможности, позволяющие экономить время, эти действия доступны как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении компании. Автопарк «Деловых Линий» состоит из 4 тысяч машин, в том числе и 1800 еврофур, при этом техника служит не более трех лет, чтобы отвечать требованиям к качеству и скорости перевозок. Помимо автоперевозок, «Деловые Линии» предлагают экспресс- и авиадоставки.

ГК «Деловые Линии» – лидер по важнейшим показателям работы грузоперевозчика. Сохранность грузов компании составляет 99,6%, а сроки доставки соблюдаются в рекордных 99% случаев. Число клиентов перевозчика перевалило за три миллиона. По итогам статистики за 2017 год, компания показала прирост аудитории более чем в четыре раза по средним показателям в России. В прошлом году «Деловые Линии» запустили 47 новых направлений и открыли 50 подразделений.