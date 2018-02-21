Центробанк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года в России

Официальные представители Центрального Банка Российской Федерации обнародовали свой прогноз на 2018 год. Согласно опубликованному прогнозу, уже к концу нынешнего года уровень инфляции может остаться на отметке в 4%.

Александр Вест

Финансовые эксперты отметили, что увеличение внутреннего спроса, также как и исчерпание эффекта временных факторов в условиях перехода Центробанка к нейтральной кредитной политике от её умеренно-жёсткого варианта окажут своё влияние на приближение годовой инфляции к отметке в 4%. Специалисты добавили, что следует ожидать лишь постепенного приближения инфляции к уровню в 4%. В декабре прошлого года уровень инфляции исчислялся отметкой в 2,5%, а уже в январе текущего года данный показатель упал до 2,2%.Данное снижение обусловлено различными факторами со стороны урегулирования при стабильном курсе российской валюты, а также низкими темпами роста продовольственных цен. Эксперты добавили, что повышение инфляции будет постепенно проявляться лишь во второй половине 2018 года.