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| | Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты

Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты

Сегодня, 13:17
Создатель мощного хедж-фонда Elliot Management Пол Сингер, которого эксперты называют «стервятником» за то, что этот человек приобретал долги развивающихся стран, доведя Аргентину до технического дефолта, жестко раскритиковал криптовалюты.

Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты

 

По словам Пола Сингера, современные люди часто ухмыляются, когда слышат истории о дикарях, считающих камни, ракушки и прочие предметы деньгами. Однако древние представители Homo Sapiens видели свою валюту, могли подержать ее в руках, отдать товарищам, показать родственникам. Сейчас ситуация больше напоминает дом с умалишенными, когда граждане приобретают воздух. Криптовалюту невозможно увидеть, в реальности ее не существует, но человек в поисках наживы мечтает сделать из ничего всё.

Такое мышление позволяет мошенникам манипулировать простачками. По мнению Пола Сингера, криптовалюты, это не только мыльный пузырь, а верх человеческой глупости. Нельзя получить из воздуха элитный автомобиль, но люди надеются обогатиться с помощью биткоинов. Некоторым удастся накопить миллиарды, но большинство пользователей понесут убытки. Ранее финансисты критиковали Пола Сингера, который своей бескомпромиссной позицией довел Аргентину до технического дефолта.
Домбровский Сергей
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