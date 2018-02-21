Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты

По словам Пола Сингера, современные люди часто ухмыляются, когда слышат истории о дикарях, считающих камни, ракушки и прочие предметы деньгами. Однако древние представители Homo Sapiens видели свою валюту, могли подержать ее в руках, отдать товарищам, показать родственникам. Сейчас ситуация больше напоминает дом с умалишенными, когда граждане приобретают воздух. Криптовалюту невозможно увидеть, в реальности ее не существует, но человек в поисках наживы мечтает сделать из ничего всё.
Такое мышление позволяет мошенникам манипулировать простачками. По мнению Пола Сингера, криптовалюты, это не только мыльный пузырь, а верх человеческой глупости. Нельзя получить из воздуха элитный автомобиль, но люди надеются обогатиться с помощью биткоинов. Некоторым удастся накопить миллиарды, но большинство пользователей понесут убытки. Ранее финансисты критиковали Пола Сингера, который своей бескомпромиссной позицией довел Аргентину до технического дефолта.