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| | Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

Вчера, 17:49
Аналитический центр ЦИАН провел исследование на рынке недвижимости всех субъектов Российской Федерации и составил рейтинг стоимости новостроек. На первом месте оказалась Республика Крым, средняя цена за квадратный метр в этом регионе составляет 115 тысяч рублей. Самой дешевой в России есть недвижимость в северокавказких республиках: Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Следует отметить, что в то же время стоимость жилья в новостройках Москвы и области падает.

Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

 

ЦИАН обнародовал данные исследования рынка новостроек в различных субъектах Российской Федерации. На основе данных специалисты составили рейтинг самого дорогого жилья. Лидером перечня стала Республика Крым, стоимость жилья в новостройках полуострова превышает отметку в 100 тысяч за квадратный метр. Следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ – 90 тысяч за квадратный метр. Тройку замыкает Приморский край со стоимостью в 80 тысяч рублей за квадратный метр в новостройке. Также дорогое жилье в Севастополе, Якутии, Амурской области и других.

Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

 

Самые дешевые квартиры в новостройках можно приобрести в северокавказких регионах. В топ дешевого жилья входят Чечня (30 тысяч за квадратный метр), Дагестан (31 тысяча) и Кабардино-Балкария (32 тысячи). Специалисты объясняют такие цены спецификой регионов, поскольку большей популярностью там пользуются частные дома, а также уровню дохода населения в данных субъектах. Следует отметить, что при составлении рейтинга не учитывалась стоимость жилья в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, а также соответствующих областей.

Новостройки в Москве подешевели, а в Крыму оказались самыми дорогими

 

В то же время квартиры в новостройках столицы РФ и области по оценкам за январь текущего года подешевели. Стоимость жилья упала чуть более чем на один процент, хотя ни один новый проект не начал строиться. Такое явление связывают с тем, что падает объем предложения. Доступность жилья в новостройках объясняют тем, что постепенно уменьшается метраж квартир, а не стоимость одного квадратного метра. Минимальные цены на квартиры в пределах МКАД составляют около двух с половиной миллионов рублей, но по-прежнему 70 процентов продаваемых в столице объектов находятся за пределами магистрали, хотя средний бюджет покупки там – шесть с половиной миллионов. Также падают цены на жилье в Подмосковье. На первичном рынке региона можно найти квартиру за миллион рублей и даже за 800 тысяч, метраж ее при этом не будет превышать 24 квадрата.
Виктория Озерова
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