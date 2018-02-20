Введение льготы на движимое имущество позволит бизнесу Москвы сэкономить более 19 млрд. рублей в 2018 году

Российский инвестиционный форму, проведенный в Сочи 15-16 февраля, дал российским регионам возможность показать свой потенциал в экономической и инвестиционных сферах. В числе участников форума был также Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы, Владимир Ефимов, который в интервью СМИ рассказал о налоговых льготах на движимое имущество. Ефимов отметил, что введение данной льготы позволит столичному бизнесу сэкономить до 19 млрд. рублей в 2018 году, сообщает портал «Эксперт Бизнеса».

МинистрМинистр разъяснил, что условием для применения данной льготы является срок взятия движимого имущества на учет, а именно не ранее 1 января 2013 года. До начала 2018 года данная льгота была предусмотрена Налоговым кодексом России, а теперь для ее применения необходимо принятие соответствующего закона субъектом РФ.

Ефимов отметил, что льготу решили ввести в ответ на многочисленные обращения бизнеса. Относительно влияния льготы на развитие бизнеса, министром было сказано, «Обнуление налога на недвижимое имущество призвано стимулировать предприятия к обновлению и модернизации основных фондов, в том числе оборудования».



