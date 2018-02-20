Введение льготы на движимое имущество позволит бизнесу Москвы сэкономить более 19 млрд. рублей в 2018 году

Российский
инвестиционный форму, проведенный в Сочи 15-16 февраля, дал российским регионам
возможность показать свой потенциал в экономической и инвестиционных сферах. В
числе участников форума был также Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента экономической политики и развития столицы, Владимир Ефимов,
который в интервью СМИ рассказал о налоговых льготах на движимое имущество.
Ефимов отметил, что введение данной льготы позволит столичному бизнесу
сэкономить до 19 млрд. рублей в 2018 году, сообщает портал
«Эксперт Бизнеса».
МинистрМинистр разъяснил,
что условием для применения данной льготы является срок взятия движимого
имущества на учет, а именно не ранее 1 января 2013 года. До начала 2018 года
данная льгота была предусмотрена Налоговым кодексом России, а теперь для ее
применения необходимо принятие соответствующего закона субъектом РФ.
Ефимов отметил, что
льготу решили ввести в ответ на многочисленные обращения бизнеса. Относительно
влияния льготы на развитие бизнеса, министром было сказано, «Обнуление налога
на недвижимое имущество призвано стимулировать предприятия к обновлению и
модернизации основных фондов, в том числе оборудования».