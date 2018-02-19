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| | Сыровары обсудили выполнение программы по импортозамещению

Сыровары обсудили выполнение программы по импортозамещению

Сегодня, 16:33

Представители фермерских хозяйств и сырных производств встретились на съезде Союза сыроваров, который прошел 15 февраля в Химках. Основой повестки мероприятия стало обсуждение вопросов качества продукции, выполнения программы импортозамещения, решение кадровых и сбытовых вопросов отрасли.

Инициировал проведение съезда истринский сыровар Олег Сирота. На съезде предприниматель отметил, что в России открылось уже более четыреста сыроварен, и что наряду с появлением новой отрасли и открывшихся возможностей накормить страну обозначились проблемы. Съезд призван обсудить вопросы господдержки, введения стандартов качества для сыроваренной продукции, критерии, по которым фермер может претендовать на членство в Союзе сыроваров России, вопросы сбыта, обучение специалистов-сыроваров, участие в Международном Чемпионате сыра в этом году и многое другое.

 

На съезде сыровары каждый поделился опытом и сложностями, с которыми столкнулись. Много говорилось о проблемах с закупкой пищевого оборудования и заквасок, которых в стране нехватка. Вопросы были обращены напрямую к представителям Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства промышленности, которые присутствовали на съезде. Чиновники заверили сыропроизводителей, что проблемы с оснащением производств постепенно решаются, появляется отечественное оборудование с хорошим соотношением цена/качество, на которое можно взять льготный кредит. Производственные мощности предприятий, выпускающих закваску, расширяются.
На съезде выступили глава округа Химки Дмитрий Волошин , директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Ахпашев, заместитель руководителя Россельхознадзора РФ Николай Власов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Леонов, первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, заместитель генерального директора «Агентства развития бизнеса» Калужской области из Калужской области Николай Тубеншляк, Мария Елкина от Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ и другие.

 

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