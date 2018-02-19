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| | ТОАЗ занимается строительством крупного терминала в порту Тамань

ТОАЗ занимается строительством крупного терминала в порту Тамань

Сегодня, 16:33

Краснодарский край, являющийся самым южным из субъектов РФ, занимает шестое место в стране касательно объема ВВП (так, в 2016-м году он достиг отметки в 2,2 триллиона рублей). Администрация края должна презентовать в ходе Российского инвестиционного форума (его примет на своей площадке Сочи) комплексную стратегию развития региона до 2030 г. По словам губернатора В.Кондратьева, фактически, это будет представление экономического курса развития Краснодара на следующие двенадцать лет. Об этом информирует РБК.

 

В Краснодаре в последние годы планомерно воплощаются в жизнь различные проекты регионального уровня. Одним из них в порту Тамань в районе мыса Железный Рог занимается компания «Тольяттиазот» (ведущий отечественный производитель аммиака). Согласно условиям проекта, здесь появится терминал, через который на ежегодной основе будет осуществляться перевалка порядка 2 млн. тонн аммиака и 3 млн. тонн карбамида.

 

 

По словам Петра Орджоникидзе (председатель совета директоров ТОАЗ), этот терминал поспособствует расширению присутствия России на мировых рынках, созданию рабочих мест в важном для регионе секторе и увеличению объема финансовых отчислений в краевой бюджет. В терминал включено три блока: береговой перевалочный комплекс, гидротехнический комплекс и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Начало работы объекта намечено на 2020-й год.

 
 

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