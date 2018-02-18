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| | ФАС: Выявлены завышения цен на жизненно необходимые лекарства

ФАС: Выявлены завышения цен на жизненно необходимые лекарства

Вчера, 21:35
ФАС выявила в компании «Астра Зенека» завышение установленных цен на 17 лекарственных препаратов и пригрозила убрать эти вещества с полок аптек, если в течение двух недель их стоимость не снизится.

ФАС: Выявлены завышения цен на жизненно необходимые лекарства

 

Фармацевтическая компания «Астра Зенека» сильно завысила цены на лекарства для лечения онкологии, а также респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты не имеют аналогов в России, поэтому покупатели согласны приобретать их за любую цену, так как это жизненно необходимо. Этими обстоятельствами воспользовалось руководство фирмы. ФАС приказало снизить цены на эти лекарства до 20 февраля, иначе они будут изъяты из аптек.

Отметим, что в прошедшем году ФАС запретила продавать препарат "Эзомепразол", на который была завышена цена. В Хорватии это лекарство стоило 179 рублей, а в России его продавали за 1 510 рублей.
Пелагея Лебединская
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