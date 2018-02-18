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| | Стало известно, как можно увеличить пенсии в России

Стало известно, как можно увеличить пенсии в России

Вчера, 20:13
Экономисты рассказали, как увеличит пенсии пожилым людям уже сегодня. Это осуществимо за счет работающего населения России.

Стало известно, как можно увеличить пенсии в России

 

РФ необходимо возвратиться к системе начисления социальных выплат времен СССР и осуществлять выплаты при помощи налогов от работающего населения. Как считает вице-премьер Ольга Голодец, данная мера сможет привести к экономии на обслуживании пенсий.

Инициативу члена правительства поддержал экономист Михаил Делягин. Он считает, в настоящее время в бюджете находится резервных 6,2 миллиарда рублей, которые «лежат без дела». Специалист считает, что сегодня Россия способна платить пенсии в сумме 25 000 рублей. Он также отметил, что бюджетных денег будет достаточно для выплат как пожилым людям, так и молодому поколению, о которых государство не должно забывать. Делягин подчеркивает, что выплаченные ресурсы снова вернутся в бюджет, так как их расходовать станут в пределах страны.
Никита Готский
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