Сулейман Керимов покупает банк «Возрождение»

Российский миллиардер Сулейман Керимов заключил договор купли-продажи банка «Возрожднение» с его хозяевами братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Пелагея Лебединская

Ранее сообщалось, что банк «Возрождение» уже пытались выкупить НПФ «Благосостояние», принадлежащий РЖД и ВТБ. Однако у них ничего не получилось из-за обязательств владельцев банка братьев Ананьевых перед структурами Керимова. Сулейман Керимов недавно заключил с Ананьевыми договор о покупке банка, в котором указывается, что владельцы должны снизить свою долю в банке до 10%.Отметим, что братья Ананьевы выставили на продажу свой банк из-за возможного банкротства. Ранее 30% пакетов акций банка «Возрождение» были конфискованы по приказу суда из-за иска «Промсвязьбанка».