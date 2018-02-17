Абрамович инвестировал в Telegram 300 миллионов долларов

Роман Абрамович вкладывает в мессенджер Telegram 300 миллионов долларов. Об этом пишут российские СМИ.

Никита Готский

Олигарх инвестировал в ресурс 300 миллионов долларов. Он стал одним из первых граждан России, кто внес личные денежные средства в это проект. До Абрамовича в мессенджер инвестировал руководитель компании Qiwi Сергей Солонин. Как предполагается, он вложил в Telegram 17 миллионов долларов.Ранее сообщалось о желании Абрамовича приобрести контрольный пакет акций компании «Трансконтейнер». В декабре фирма миллиардера "Енисей Кэпитал" уже купила чуть более 24% акций корпорации. Данная фирма является самым большим отечественным оператором контейнерных перевозок, в ее собственности 42 личных терминала в РФ и еще 19 на территории Казахстана.