Минторг США хочет увеличить пошлину на металл из РФ до 53%

Американское торговое министерство предложило президенту США Дональду Трампу ввести пошлину на сталь и алюминий из РФ на уровне в 53%. Помимо России в списке оказались еще одиннадцать стран, в том числе Китай, Бразилия и Коста-Рика.

Дарья Светозарова

В американских масс-медиа такой проект охарактеризовали как переход к решительным действия. Как выразились журналисты из США, господину Трампу нужно перестать лаять, а начать кусать. Руководитель торгового ведомства Уилбур Росс дал Трампу право выбирать между тремя вариантами.Чиновник предлагает ввести высокий налог на импорт или отметить государства, которые следует перевести на очень «дорогой» тариф. Еще один вариант – снизить квоту на зарубежные сталь и алюминий. Росс предлагает либо поднять для всех тариф до 245, или увеличить налог до 53% для дюжины стран, среди которых упоминается Россия.