В Тамбовкой области создадут свою криптовалюту

Власти Тамбовской области сообщают про намерение создать собственный тамбовский лендкоин в качестве криптовалюты. Данный проект способен привлечь средства для инвестирования, сообщил губернатор области Александр Никитин.

Как сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, на данный момент разрабатывается идея создания тамбовского лендкоина. Данный проект связан с земельными участками, которые будут использованы в качестве привлечения инвестиционного инвестирования в регион.Никитин подчеркнул, что замысел требует более тщательной проработки, но не терпит промедления. На данный момент требуется специфическая консультация экспертов по криптовалюте, а также согласование проекта с законодательством РФ. Немаловажный фактор для создания тамбовского лендкоина – наличие заинтересованности торгово-промышленной палаты, что может выясниться на ближайшей комиссии, где будет рассматриваться проект криптовалюты.