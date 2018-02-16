В Тамбовкой области создадут свою криптовалюту

Как сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, на данный момент разрабатывается идея создания тамбовского лендкоина. Данный проект связан с земельными участками, которые будут использованы в качестве привлечения инвестиционного инвестирования в регион.
Никитин подчеркнул, что замысел требует более тщательной проработки, но не терпит промедления. На данный момент требуется специфическая консультация экспертов по криптовалюте, а также согласование проекта с законодательством РФ. Немаловажный фактор для создания тамбовского лендкоина – наличие заинтересованности торгово-промышленной палаты, что может выясниться на ближайшей комиссии, где будет рассматриваться проект криптовалюты.