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| | В Тамбовкой области создадут свою криптовалюту

В Тамбовкой области создадут свою криптовалюту

Вчера, 21:44
Власти Тамбовской области сообщают про намерение создать собственный тамбовский лендкоин в качестве криптовалюты. Данный проект способен привлечь средства для инвестирования, сообщил губернатор области Александр Никитин.

В Тамбовкой области создадут свою криптовалюту

 

Как сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, на данный момент разрабатывается идея создания тамбовского лендкоина. Данный проект связан с земельными участками, которые будут использованы в качестве привлечения инвестиционного инвестирования в регион.

Никитин подчеркнул, что замысел требует более тщательной проработки, но не терпит промедления. На данный момент требуется специфическая консультация экспертов по криптовалюте, а также согласование проекта с законодательством РФ. Немаловажный фактор для создания тамбовского лендкоина – наличие заинтересованности торгово-промышленной палаты, что может выясниться на ближайшей комиссии, где будет рассматриваться проект криптовалюты.
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