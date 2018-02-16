Максимальная ставка вкладов установила новый исторический минимум

Информация об этом появилась на официальном сайте Национального регулятора. По сравнению с показателями третьей декады января этого года, ставка снизилась на 0,12 пункта. Прибыльность рублевых вкладов становится с каждым месяцем все меньше. Аналитики рекомендуют гражданам с опаской относиться к денежным единицам, поскольку их курс крайне нестабилен. В последние месяцы кредитные учреждения изменяют валютные ставки на порядок реже, чем рублевые. На текущей неделе доходность долларовых депозитов в Росбанке выросла на 0,2-0,8 пунктов.
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