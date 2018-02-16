Максимальная ставка вкладов установила новый исторический минимум

Сотрудники Банка России изучили максимальные ставки десяти самых влиятельных финансовых учреждений, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц. Показатель установил новый исторический минимум, опустившись впервые в истории до 6,96%.

Домбровский Сергей

Информация об этом появилась на официальном сайте Национального регулятора. По сравнению с показателями третьей декады января этого года, ставка снизилась на 0,12 пункта. Прибыльность рублевых вкладов становится с каждым месяцем все меньше. Аналитики рекомендуют гражданам с опаской относиться к денежным единицам, поскольку их курс крайне нестабилен. В последние месяцы кредитные учреждения изменяют валютные ставки на порядок реже, чем рублевые. На текущей неделе доходность долларовых депозитов в Росбанке выросла на 0,2-0,8 пунктов.