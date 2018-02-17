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| | Найдены инвесторы для проекта мусоросжигательных заводов, который реализует «РТ-Инвест»

Найдены инвесторы для проекта мусоросжигательных заводов, который реализует «РТ-Инвест»

Сегодня, 03:55

«Дочка» «Ростеха» в лице ГК «РТ-Инвест» успешно нашла инвесторскую поддержку для реализации проекта по строительству четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) в МО и одного в Татарстане. Этими инвесторами станут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova. Последняя поставит для предприятий уникальные технологии. «РТ-Инвест» зарегистрировала АГК-1 (для подмосковных заводов) и АГК-2 (для казанского) в качестве операторов проекта. Об этом рассказали «Ведомости».

Найдены инвесторы для проекта мусоросжигательных заводов, который реализует «РТ-Инвест»

 

Реализация проекта обойдется в сто пятьдесят миллиардов рублей. Отмечается, что РФПИ предложил Hitachi Zosen Inova снизить смету проекта, но пока неизвестно, согласилась ли на это пойти компания. Затраты на строительство должны будут окупаться за счет «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из отходов. Ожидается, что вскоре будет заключено соглашение между Москвой и Подмосковьем, после чего столичный мусор будет направляться на переработку на МСЗ. Это позволит решить проблему с недостаточной загрузкой МСЗ.

 

Любопытно, что выход МСЗ в Московской области на проектную мощность поможет снизить в МО объем утилизации ТКО на 25%. В Казани намерены и вовсе прекратить захоранивать отходы.



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