«Ренова» застроит жильем бизнес-класса старый аэропорт в Ростове

На инвестиционном форуме в Сочи компания «Ренова» презентовала проект по застройке территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Об этом проинформировал министр строительства области Николай Безуглов.

Виктория Озерова

Компания «Ренова» обратилась к руководству Ростовской области с бизнес-планом по застройке участка старого аэропорта. Проект компании предполагает возведение жилищного комплекса бизнес-класса на 140 тысяч жителей. По плану будет построено несколько более чем 20-этажных зданий и поселение с коттеджами на площади около четырех миллионов квадратных метров. Сроки реализации проекта переходят за 2030 год. Об этом рассказал Николай Безуглов. Министр не исключает, что застройщиком выступит сама «Ренова», поскольку стоимость застройки превышает 200 миллиардов рублей.Безуглов сообщил, что реализация проекта может начаться уже в этом году. Правительство региона может предоставить земли без торгов.