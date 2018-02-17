Правительство одобрило решение о строительстве экологичного завода по обработке мусора в Сочи

Судьбоносным назвал
решение правительства РФ зампредседателя Комиссии по вопросам обращения с
отходами Константин Затулин. Депутат Госдумы по Сочинскому округу сообщил агентству
«MaksPortal
», что это станет преодолением экологического
кризиса, вызванного переполненными полигонами и стихийными мусорными свалками. По
словам депутата, им на смену в скором времени придет современное производство
по переработке отходов.
Заводы новой формации будут работать на электричестве, получаемом
в результате переработки мусора. Излишки полученной энергии заводы смогут
реализовать потребителям. Компания Ростех внимательно изучила опыт Японии и
Швейцарии и выбрала самую экологически чистую технологию по избавления от
мусора. По этой технологии будут возведены комплексы в Московской области,
Татарстане, Сочи и Кавказских Минеральных Водах. Ростехнологии инвестируют в
сочинский завод 23 млрд рублей, строительство будет завершено в 2021 году. «Наличие
этого завода не создаст угрозы ни жителям, ни экологии, и одновременно позволит
снять проблему мусорного затоваривания города Сочи и окрестностей» – заверил
Затулин, посетовав, что технически невозможно возвести этот комплекс раньше,
поскольку ситуация с вывозом мусора из Сочи становится все катастрофичнее.