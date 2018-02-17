Правительство одобрило решение о строительстве экологичного завода по обработке мусора в Сочи

Заводы новой формации будут работать на электричестве, получаемом в результате переработки мусора. Излишки полученной энергии заводы смогут реализовать потребителям. Компания Ростех внимательно изучила опыт Японии и Швейцарии и выбрала самую экологически чистую технологию по избавления от мусора. По этой технологии будут возведены комплексы в Московской области, Татарстане, Сочи и Кавказских Минеральных Водах. Ростехнологии инвестируют в сочинский завод 23 млрд рублей, строительство будет завершено в 2021 году. «Наличие этого завода не создаст угрозы ни жителям, ни экологии, и одновременно позволит снять проблему мусорного затоваривания города Сочи и окрестностей» – заверил Затулин, посетовав, что технически невозможно возвести этот комплекс раньше, поскольку ситуация с вывозом мусора из Сочи становится все катастрофичнее.