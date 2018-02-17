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| | Правительство одобрило решение о строительстве экологичного завода по обработке мусора в Сочи

Правительство одобрило решение о строительстве экологичного завода по обработке мусора в Сочи

Сегодня, 03:54
Судьбоносным назвал решение правительства РФ зампредседателя Комиссии по вопросам обращения с отходами Константин Затулин. Депутат Госдумы по Сочинскому округу сообщил агентству «MaksPortal», что это станет преодолением экологического кризиса, вызванного переполненными полигонами и стихийными мусорными свалками. По словам депутата, им на смену в скором времени придет современное производство по переработке отходов.

Правительство одобрило решение о строительстве экологичного завода по обработке мусора в Сочи

Заводы новой формации будут работать на электричестве, получаемом в результате переработки мусора. Излишки полученной энергии заводы смогут реализовать потребителям. Компания Ростех внимательно изучила опыт Японии и Швейцарии и выбрала самую экологически чистую технологию по избавления от мусора. По этой технологии будут возведены комплексы в Московской области, Татарстане, Сочи и Кавказских Минеральных Водах. Ростехнологии инвестируют в сочинский завод 23 млрд рублей, строительство будет завершено в 2021 году. «Наличие этого завода не создаст угрозы ни жителям, ни экологии, и одновременно позволит снять проблему мусорного затоваривания города Сочи и окрестностей» – заверил Затулин, посетовав, что технически невозможно возвести этот комплекс раньше, поскольку ситуация с вывозом мусора из Сочи становится все катастрофичнее.
 
 

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