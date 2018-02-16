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| | Андрей Воробьев рассказал, как планируется решать проблемы экологии в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал, как планируется решать проблемы экологии в Подмосковье

Сегодня, 05:11

Ежегодное обращение для жителей Московской области подготовил местный губернатор Андрей Воробьев. В нем он коснулся проблем экологии, назвав ее одной из важнейших тем для жизни региона. Управленец заверил, что означенные проблемы будут решаться и в этом году. В частности, приоритетными направлениями выступают переработка ТКО, закрытие функционирующих здесь мусорных свалок и возведение мусоросжигающих заводов (МСЗ).

 

Андрей Воробьев рассказал, как планируется решать проблемы экологии в Подмосковье

По словам губернатора, за минувший год в регионе количество свалок было сокращено с 39 до 15. Высвободившиеся территории отдадут под социально-значимые объекты. В частности, на месте полигона Кучино планируется построить спортивный парк с санной трассой.

 

 

Интересно, что дочерняя компания «Ростеха» в лице ГК «РТ-Инвест» в рамках проекта «Чистая страна» возведет в Подмосковье четыре МСЗ. Они будут работать на технологии швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova, обеспечивая термическую переработку ТКО в энергию.

 


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