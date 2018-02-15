Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал финансовую систему России устойчивой, а рубль сбалансированным. По словам политика, в стране наблюдаются положительные тенденции, но необходимо приложить огромные усилия для того, чтобы развитие осуществлялось интенсивнее.

Домбровский Сергей

Медведев размышлял об устойчивости российской экономики на заседании инвестиционного форума в Сочи. По мнению главы правительства РФ, граждане государства ощущают на себе позитивные сдвиги, но для более бурного развития нужно много сделать, поскольку русский человек консервативен по своей природе и не желает перемен, хотя потом борется за новые идеи с верой религиозного фанатика. России нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно покорять очередные вершины, чтобы перейти из устойчивого состояния в прогрессивное.В конце прошлого года Медведев отметил эффективную работу Банка России. Национальный регулятор делает все возможное, дабы финансовая система федерации находилась в хорошем состоянии. Прежде наблюдались отрицательные моменты в экономике РФ, но ЦБ отлично справился с проблемами и сложности остались позади.