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| | Медведев назвал финансовую систему России устойчивой

Медведев назвал финансовую систему России устойчивой

Вчера, 20:12
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал финансовую систему России устойчивой, а рубль сбалансированным. По словам политика, в стране наблюдаются положительные тенденции, но необходимо приложить огромные усилия для того, чтобы развитие осуществлялось интенсивнее.

Медведев назвал финансовую систему России устойчивой

 

Медведев размышлял об устойчивости российской экономики на заседании инвестиционного форума в Сочи. По мнению главы правительства РФ, граждане государства ощущают на себе позитивные сдвиги, но для более бурного развития нужно много сделать, поскольку русский человек консервативен по своей природе и не желает перемен, хотя потом борется за новые идеи с верой религиозного фанатика. России нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно покорять очередные вершины, чтобы перейти из устойчивого состояния в прогрессивное.

В конце прошлого года Медведев отметил эффективную работу Банка России. Национальный регулятор делает все возможное, дабы финансовая система федерации находилась в хорошем состоянии. Прежде наблюдались отрицательные моменты в экономике РФ, но ЦБ отлично справился с проблемами и сложности остались позади.
Домбровский Сергей
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