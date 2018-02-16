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| | Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей

Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей

Сегодня, 05:10

Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов поведал о том, что в главном городе РФ планомерно растет спрос на патенты со стороны представителей предпринимательского сообщества. Так, за минувший год бюджет Москвы благодаря реализации патентов пополнился на сумму в более 5,4 миллиарда рублей. Если сравнивать с 2016-м годом, то это прирост на 54%! Всего же столичные бизнесмены приобрели более 77 тысяч патентов, а это в сравнении с показателями годом ранее — прирост на 41%. Об этом рассказываетпортал Мэра Москвы.

 

Лидирующая роль относительно продажи патентов принадлежит розничной торговле, в которой было продано более 39 тысяч патентов общей стоимостью в более чем 3,3 миллиарда рублей. Оба показателя продемонстрировали рост на 35% и 68% в сравнении с 2016-м годом.

 

 

Как подчеркнул Владимир Ефимов, патентная среда в Москве демонстрирует поступательный рост. Этот процесс способствует уверенному формированию комфортной среды для предпринимательства.

 
 

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