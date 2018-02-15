Россия планирует заморозить добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

В СМИ появились сведения, что Россия может приостановить добычу газа в Крыму из-за судебной тяжбы с Украиной. По этому поводу уже высказались российские министры и парламентарии. Из их слов следует, что Москва еще не приняла окончательного решения о заморозке.

Дарья Светозарова

В кулуарах инвестиционного форума ситуацию объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Слухи о заморозке шельфа спровоцировал иск Киева относительно нарушения Москвой морских прав. Здесь речь идет о разработке Россией Одесского газового месторождения в крымской шельфовой зоне. Новак, отвечая на вопрос, заявил, что принятие решение будет зависеть от юридических оснований.Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек уверяет, что в любом случае РК не останется без газа. Полуостров снабжает не один источник, кроме того, Крым один из самых теплых регионов РФ, поэтому газа для обогрева нужно не так уж много.