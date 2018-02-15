«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Россия планирует заморозить добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

Россия планирует заморозить добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

Вчера, 18:59
В СМИ появились сведения, что Россия может приостановить добычу газа в Крыму из-за судебной тяжбы с Украиной. По этому поводу уже высказались российские министры и парламентарии. Из их слов следует, что Москва еще не приняла окончательного решения о заморозке.

Россия планирует заморозить добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

 

В кулуарах инвестиционного форума ситуацию объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Слухи о заморозке шельфа спровоцировал иск Киева относительно нарушения Москвой морских прав. Здесь речь идет о разработке Россией Одесского газового месторождения в крымской шельфовой зоне. Новак, отвечая на вопрос, заявил, что принятие решение будет зависеть от юридических оснований.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек уверяет, что в любом случае РК не останется без газа. Полуостров снабжает не один источник, кроме того, Крым один из самых теплых регионов РФ, поэтому газа для обогрева нужно не так уж много.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Новак: Возобновление поставок газа Украине зависит от позиции Киева
Новак: Возобновление поставок газа Украине зависит от позиции Киева

Российский министр энергетики Александр Новак не исключает возможности возобновления поставок российского газа на Украину. По его словам, это будет зависеть от

Россия не видит нужды в трехсторонней встрече по газу с Украиной и ЕС
Россия не видит нужды в трехсторонней встрече по газу с Украиной и ЕС

Россия не видит нужды в дополнительной трехсторонней встрече относительно газового вопроса при участии Еврокомиссии и Украины. Такое заявление сделал Александр

Новак рассказал о перспективах поставок газа в Донбасс
Новак рассказал о перспективах поставок газа в Донбасс

Как отмечают СМИ, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что единственным покупателем газа в Украине является НАК «Нафтогаз Украины». Такое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости