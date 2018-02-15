Голикова советует вернуться к классической пенсионной системе

По словам Голиковой, граждане должны четко понимать каждое положение структуры и соглашаться с ним, тогда можно говорить об истинном успехе. На данный момент этого нет, экономисты объясняют людям балльную систему начисления пенсий, которую до конца не реализовали, так как она является неоднозначной и противоречивой. При существующем положении вещей у человека нет желания зарабатывать денежное вознаграждение по выходу на заслуженный отдых, так как он ограничен в правах.
По мнению Голиковой, балльная система уступает классической в выявлении потенциала человека. Существующие ограничения не способствуют производительности труда и приводят к неэффективной работе.