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| | Голодец объявила главной задачей повышение пенсий до 25 тысяч рублей

Голодец объявила главной задачей повышение пенсий до 25 тысяч рублей

Сегодня, 15:58
Вице-премьер РФ Ольга Голодец огласила важнейшие задачи на ближайшее время для Кабмина во время инвестиционного форума в Сочи. Оказалось, что в приоритете для члена правительства повышение пенсии до двух с половиной прожиточных минимумов или 25 тысяч рублей.

Голодец объявила главной задачей повышение пенсий до 25 тысяч рублей

 

По словам Голодец, эта задача должна подчинить себе все движение. Она добавила, что эта цель регламентирована в стратегии пенсионного развития, а эксперты уже разработали механизм для того, чтобы максимально приблизить ее выполнение. Вице-премьер уточнила, что сейчас в Пенсионном фонде уже не дефицит, а профицит бюджета – то есть имеются свободные средства.

На вопрос о вероятности повышения возраста выхода на пенсию Голодец ответила, что ПФ РФ достиг необходимого баланса для того, чтобы обсуждать параметры, но говорить следует о финансовых историях и перспективах, которые должно достичь.

Российский инвестфорум стартовал 14 февраля в Сочи. Перспективы развития регионов будут обсуждаться в течение трех дней – до 16 февраля включительно. На мероприятии присутствуют почти четыре тысячи человек.
Дарья Светозарова
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