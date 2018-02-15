Голодец объявила главной задачей повышение пенсий до 25 тысяч рублей

Вице-премьер РФ Ольга Голодец огласила важнейшие задачи на ближайшее время для Кабмина во время инвестиционного форума в Сочи. Оказалось, что в приоритете для члена правительства повышение пенсии до двух с половиной прожиточных минимумов или 25 тысяч рублей.

Дарья Светозарова

По словам Голодец, эта задача должна подчинить себе все движение. Она добавила, что эта цель регламентирована в стратегии пенсионного развития, а эксперты уже разработали механизм для того, чтобы максимально приблизить ее выполнение. Вице-премьер уточнила, что сейчас в Пенсионном фонде уже не дефицит, а профицит бюджета – то есть имеются свободные средства.На вопрос о вероятности повышения возраста выхода на пенсию Голодец ответила, что ПФ РФ достиг необходимого баланса для того, чтобы обсуждать параметры, но говорить следует о финансовых историях и перспективах, которые должно достичь.Российский инвестфорум стартовал 14 февраля в Сочи. Перспективы развития регионов будут обсуждаться в течение трех дней – до 16 февраля включительно. На мероприятии присутствуют почти четыре тысячи человек.