Орешкин предложил максимально упростить налогообложение самозанятых

Минэкономразвития РФ разработало предложения по упрощению обложения налогами самозанятых граждан. Глава ведомства Максим Орешкин рекомендует установить для этой категории налоговую ставку в шесть процентов от выручки.

Виктория Озерова

На Российском инвестиционном форуме в Сочи руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин внес предложение по системе налогов для самозанятых граждан. Министр призвал рекордно упростить данный порядок. Он считает, что в этом вопросе нужно устремляться к показателю в шесть процентов от выручки. Министр конкретизировал, что ведомство уже подготовило несколько предложений по данной теме. Сейчас министерство намерено создать рабочую группу для формирования позиции правительства.Напомним, что в соответствии с законом, принятым летом прошедшего года, для самозанятых граждан РФ действуют налоговые каникулы до конца 2018. В прошлом месяце Министерство финансов посоветовало продолжить меру еще на год.