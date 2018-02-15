Польша получит собственный газопровод

С построением своей газовой магистрали с названием Baltic Pipe в Балтийском море, Польша станет более самостоятельной страной.

Дарья Пышняк

За поддержание данного проекта строительства собственного газопровода выступил польский союз «Право и справедливость». С помощью этого плана польское правительство хочет подключиться к газовой системе Норвегии. Сейчас происходит этап оформления всех документальных вопросов по строительству. Все пути прокладки труб оговорили ранее и утвердили. К концу этого года должны все нюансы решиться и начаться строительство.Газопровод Baltic Pipe хотят построить на дне Балтийского моря. Он заменит идею магистрального газопровода «Северный поток – 2», который хотят разместить на пути из России в Германию.Если не медлить с работами, то в 2022 году уже можно пользоваться газопроводной сетью с пропускной способностью в десять миллиардов кубометров газа. С помощью Baltic Pipe будет возможным добывание газа в Северном море и из норвежских залежей. По данному проекту будет задействована Дания, так как через её территорию будет проложена магистраль.