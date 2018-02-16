Отечественные рыбопромышленники написали письмо президенту

Отечественные рыбопромышленники обратились к Путину с просьбой не вносить изменения в систему исторического распределения квот на добычу морского биоматериала. Прошение связано с поступившим президенту ранее предложением ввести аукционы на вылов рыбы и морепродуктов. «КП» рассказывает, что возможные изменения рыболовного законодательства обеспокоили представителей отрасли.

В своем письме специалисты отмечают, что «к началу 2000-х годов рыбная отрасль была финансово непрозрачной и экономически маломощной. Добыча водных биологических ресурсов в нашей стране упала до исторического минимума». Огромными усилиями рыбопромышленникам удалось поставить на ноги отрасль иувеличить ее экономическую отдачу.

Специалисты считают, что нарушение устоявшейся системы распределения квот отбросит развитие отрасли назад и затронет смежные области: судостроение и здоровое инвестирование.



