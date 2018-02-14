«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Litecoin за 24 часа повысился в цене более чем на 36%

Litecoin за 24 часа повысился в цене более чем на 36%

Вчера, 20:38
Криптовалюта Litecoin (LTC) за последние 24 часа повысилась в стоимости более чем на 36%. Информация об этом появилась на сайте CoinMarketCap. 14 февраля в семь часов вечера по московскому времени цена Litecoin достигла 210 долларам США.

Litecoin за 24 часа повысился в цене более чем на 36%

 

По словам экспертов, причиной этому служит активная реализация проекта Litepay. Эта платежная система совместима с Visa, поэтому простые люди и руководители предприятий проявляют интерес к данной валюте. Предприниматели и рядовые граждане без затруднений смогут использовать Litecoin при расчетах. Litepay начнет функционировать 26 февраля. Аналитики называют данную систему настоящим прорывом, способным изменить существующие тенденции на противоположные.

Создатель Litecoin продал всю свою криптовалюту, дабы не возникали слухи о финансовой афере. LTC повысился в стоимости за год в 75 раз, заняв почетное пятое место и оттеснив Cardano. Наиболее известная криптовалюта Bitcoin выросла в цене всего в 17 раз. По мнению аналитиков, LTC еще не единожды преподнесет сюрприз.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Нижнем Тагиле появилась собственная криптовалюта
В Нижнем Тагиле появилась собственная криптовалюта

В Нижнем Тагиле появилась криптовалюта Tagilcoin. Об этом сообщает Rupolit. 

Криптовалюта Bitcoin обновила рекорд стоимости выше $4000
Криптовалюта Bitcoin обновила рекорд стоимости выше $4000

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в воскресенье, 13 августа, в очередной раз обновила рекорд стоимости. Ее курс достиг $4073 за единицу, а

Хакеры разработали вирус, который использую Android-устройства добывает криптовалюту
Хакеры разработали вирус, который использую Android-устройства добывает криптовалюту

Неизвестные хакеры разработали вредоносное приложение, которое использую мощности современных смартфонов добывает своим разработчикам криптовалюту типа Bitcoin.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости