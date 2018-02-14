Litecoin за 24 часа повысился в цене более чем на 36%

Криптовалюта Litecoin (LTC) за последние 24 часа повысилась в стоимости более чем на 36%. Информация об этом появилась на сайте CoinMarketCap. 14 февраля в семь часов вечера по московскому времени цена Litecoin достигла 210 долларам США.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, причиной этому служит активная реализация проекта Litepay. Эта платежная система совместима с Visa, поэтому простые люди и руководители предприятий проявляют интерес к данной валюте. Предприниматели и рядовые граждане без затруднений смогут использовать Litecoin при расчетах. Litepay начнет функционировать 26 февраля. Аналитики называют данную систему настоящим прорывом, способным изменить существующие тенденции на противоположные.Создатель Litecoin продал всю свою криптовалюту, дабы не возникали слухи о финансовой афере. LTC повысился в стоимости за год в 75 раз, заняв почетное пятое место и оттеснив Cardano. Наиболее известная криптовалюта Bitcoin выросла в цене всего в 17 раз. По мнению аналитиков, LTC еще не единожды преподнесет сюрприз.