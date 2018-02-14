Эксперты перечислили самые популярные страны для вывода средств из РФ

Аналитики их Федеральной налоговой службы РФ выяснили, в каких странах россияне предпочитают хранить свои капиталы. Количество заграничных банковских счетов за прошлый год значительно возросло. Преимущественно накопления граждане РФ хранят в Великобритании, Швейцарии, Испании, Германии и США.

Дарья Светозарова

На последний день прошлого года за рубежом насчитывалось более 116 тысяч счетов, принадлежащих россиянам. В 2016-м их было лишь 98 тысяч. Отсюда следует, что в прошлом году физлица открыли за границей 27, 2 тысячи счетов, а примерно девять тысяч счетов были закрыты.Эксперты отмечают, что в 2013 году, до кризиса, россияне сообщили об открытии за кордоном 17,5 тысяч счетов. Соответствующие уведомления были направлены в налоговые органы. В прошлом году число подобных уведомлений выросло на 55%.Ранее сообщалось, что российские предприниматели из так называемого «кремлевского списка» вынуждены проходить дополнительные проверки в финансово-кредитных учреждениях США. О необходимости проверять фигурантов списка с особой тщательностью банкам сообщила организация Financial Integrity Network.