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| | Украинский премьер прокомментировал огромные долги страны

Украинский премьер прокомментировал огромные долги страны

Сегодня, 16:22
Владимир Гройсман, являющийся премьер-министром Украины, заявил о том, что вся непосильная ноша внешнего долга государства возлагается на семьи обычных украинцев. Премьер заметил, что Украина каждый год выплачивает около 5 миллиардов долларов.

Украинский премьер прокомментировал огромные долги страны

 

По словам премьер-министра, в конце прошлого года сумма внешнего долга украинской стороны составила около 65 миллиардов долларов. Гройсман заметил, что международные займы необходимы для развития экономической системы Украины, так как экономика государства не может развиваться без поддержки извне на данном этапе своего развития. Владимир Гройсман утвердил, что в нынешнем году украинская сторона намерена погасить внешнюю задолженность на сумму более 7 миллиардов долларов.

До 2020 года, как утверждает украинский премьер, Украина выплатит 16 миллиардов долларов. В прошедшем году внешняя задолженность Украины составила примерно 75% процентов ВВП, увеличившись на более чем 7% в долларовом выражении.
Александр Вест
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