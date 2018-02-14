В России на 20% увеличился спрос на поездки за границу

По мнению аналитиков Московской международной валютной ассоциации, соответствующий скачок связан, прежде всего, со значительной стабилизацией экономики в России, а также курса рубля в бивалютной корзине.
Помимо этого, эксперты туристической отрасли отмечают, что возросший спрос на зарубежные поездки связан также и с тем, что Россией было восстановлено авиационное сообщение с Турцией.
«Ощутимое снижение продаж началось еще в 2015 году, когда курс рубля, а точнее его падение, совпало по времени с закрытием наиболее популярных у россиян направлений Египта и Турции», - заявила руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
Помимо этого, отмечает она, существенно выросли и реальные доходы россиян. В текущем году, согласно публикуемому Минфином прогнозу, они могут увеличиться более чем на 4 процента, что может придать туристической отрасли еще один динамический скачок.