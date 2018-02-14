В России на 20% увеличился спрос на поездки за границу

Россияне стали в несколько раз чаще приобретать себе туристические путевки. Согласно официальной статистике, спрос, по сравнению с 2016 годом, увеличился более чем на 20%. При этом, за год путешественниками было потрачено суммарно около двух триллионов рублей.

Николай Офицеров

По мнению аналитиков Московской международной валютной ассоциации, соответствующий скачок связан, прежде всего, со значительной стабилизацией экономики в России, а также курса рубля в бивалютной корзине.Помимо этого, эксперты туристической отрасли отмечают, что возросший спрос на зарубежные поездки связан также и с тем, что Россией было восстановлено авиационное сообщение с Турцией.», - заявила руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.Помимо этого, отмечает она, существенно выросли и реальные доходы россиян. В текущем году, согласно публикуемому Минфином прогнозу, они могут увеличиться более чем на 4 процента, что может придать туристической отрасли еще один динамический скачок.