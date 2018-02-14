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| | ЦБ РФ уменьшит размер и ставку микрозаймов

ЦБ РФ уменьшит размер и ставку микрозаймов

Сегодня, 14:03
Центральный банк России уменьшит размер и ставку микрозаймов, дабы граждане не вступали в долговое рабство. Такое заявление сделал руководитель отдела микрофинаносового рынка национального регулятора Илья Кочетков.

ЦБ РФ уменьшит размер и ставку микрозаймов

 

Согласно действующих норм, максимальный предел по возвращению заемных средств составляет 300%. В текущем году сумму выплат снизят до 250, а во второй половине 2019 года до 150%. На законодательном уровне внесут изменения в урегулирование платежей по микрозаймам. При взятии в долг десяти тысяч рублей нельзя будет требовать выплат более трех тысяч. По словам представителей ЦБ, нововведение позволит облегчить участь должников. Однако с таким мнением не согласны некоторые эксперты, которые полагают, что на рынке услуг появятся незаконные кредиторы.

Согласно статистике, в России вырос спрос на зарубежные путевки на 20% по сравнению с показателями 2016 года. Аналитики связывают это с улучшением экономической ситуации в стране.
Домбровский Сергей
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