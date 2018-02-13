Греф: Иностранные филиалы Сбербанка заработали в 2017 году 40 млрд рублей

Иностранные филиалы Сбербанка смогли в 2017 году заработать 40 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

Никита Готский

Согласно информации Грефа, в минувшем году зарубежные дочерние структуры Сбербанка заполучили 40 миллиардов рублей. Также финансист напомнил, что в настоящее время его кредитное учреждение рассматривает выгодное предложение о реализации турецкого банка Denizbank.В январе о старте переговоров рассказали СМИ. Вероятными покупателями банка назывались Emirates NBD и иные кредитные структуры Персидского залива. Сбербанк свой интерес к продаже Denizbank объяснил как выгодой, так и сложностями, которые испытывает турецкий банк по причине введенных ранее ограничений против самой российской финансовой компании. Греф отмечает, что в Турции плотная конкуренция, поэтому показывать стабильность там крайне нелегко.