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| | Минфин изменит правила интернет-торговли

Минфин изменит правила интернет-торговли

Сегодня, 15:37
Минфин изменит нормы интернет-торговли методом контроля частных покупок. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства.

Минфин изменит правила интернет-торговли

 

Минфин готов внести изменения в онлайн-торговлю, среди имеющихся предложений – формирование группы специальных операторов, которые станут заниматься контролем над трансграничными частным приобретениями. При этом не все фирмы получат позицию оператора. Минфин предпочтет те структуры, которые не меньше двух лет находятся в списке таможенных представителей и обладают опытом декларирования товаров и предоставивших обеспечение в сумме 1,5 миллионов евро.

Данный эксперимент начнется в конце весны и лишь в отношении товаров, цена за которые превышает лимит беспошлинного ввоза из-за границы, составляющего 1000 евро. Со следующего года его увеличат на покупки от 500 евро. Данным способом Минфин выполнит два задания: облегчит администрирование торговли для ТС и повысит дисциплину при декларировании.
Никита Готский
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