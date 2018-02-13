В МФО чаще стали обращаться клиенты с просроченными займами

Просрочившие выплаты по кредитам люди все чаще обращались в 2017 году в микрофинансовые структуры. Об этом сообщили в «Эквифаксе».

Никита Готский

Двумя годами прежде объем заявлений в банках от клиентов, которые обладали просрочкой более трех месяцев, составлял 11%, в 2017 данный показатель вырос до 13,5%. В МФО объем клиентов с задолженностью поднялся до 33,4% с 26%.Большей части людей с просрочкой от 90 дней банкиры отказывали. В минувшем году они это проделывали чаще: доля положительных вердиктов для потребителей составила чуть более 6% в сравнении с 7,9% в 2016 году. В МФО иная ситуация. Доля клиентов с просроченными займами возросла до 27,4% против 17,7% в 2016 году.Как считают аналитики, «хорошие» клиенты закончились, нужно разыскивать очередные сегменты за счет дополнительной селекции лиц с просрочкой. МФО и банки также обладают правом на реструктуризацию актива.