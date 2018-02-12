Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | В Россию увеличился поток денег из-за санкций Запада

В Россию увеличился поток денег из-за санкций Запада

Вчера, 21:27
Жители России, ранее хранившие деньги в европейских банках, начинают доверять свои финансы отечественных кредитным структурам. Об этом сообщили представители Сбербанка.

В Россию увеличился поток денег из-за санкций Запада

 

По словам сотрудников Сбербанка, увеличение активов в начале нынешнего года втрое превышает данные января прошедшего года, причиной этому является ожидание новых западных санкций. Отмечается, что объем притока средств составил сотни миллионов долларов. Как правило, активы приходили из кредитных учреждений Австрии, Англии и Швейцарии.

Численность клиентов Сбербанка за минувший год увеличилось на 37%, а активы на 8%. Также увеличился и средний чек до 3,8 миллионов долларов с 2,3 миллионов. В Сбербанке зафиксировали рост количества новых клиентов летом 2016 года. По сообщению банкиров, в данном случае помогла деофшоризация: кого-то она испугала, а кого-то решил частично раскрыть свои ресурсы.
Никита Готский
Новости по теме
Число активных пользователей Сбербанк Онлайн превысило 30 млн
Число активных пользователей Сбербанк Онлайн превысило 30 млн

В первом квартале 2016 года клиентопоток в отделениях Сбербанка составил почти 170 млн человек, что на 9% больше аналогичного периода 2015 года. При этом

Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса
Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса

Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования корпоративных клиентов, представляющих крупный и средний бизнес. В числе новых преимуществ для клиентов –

США заморозили активы трёх российских банков на сумму $640 млн
США заморозили активы трёх российских банков на сумму $640 млн

В рамках новых санкций против РФ, США заморозили активы банка «Россия», «Собинбанка» и СМП Банка, на сумму 640 миллионов долларов. Все эти активы находились в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости