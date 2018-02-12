В Россию увеличился поток денег из-за санкций Запада

Жители России, ранее хранившие деньги в европейских банках, начинают доверять свои финансы отечественных кредитным структурам. Об этом сообщили представители Сбербанка.

Никита Готский

По словам сотрудников Сбербанка, увеличение активов в начале нынешнего года втрое превышает данные января прошедшего года, причиной этому является ожидание новых западных санкций. Отмечается, что объем притока средств составил сотни миллионов долларов. Как правило, активы приходили из кредитных учреждений Австрии, Англии и Швейцарии.Численность клиентов Сбербанка за минувший год увеличилось на 37%, а активы на 8%. Также увеличился и средний чек до 3,8 миллионов долларов с 2,3 миллионов. В Сбербанке зафиксировали рост количества новых клиентов летом 2016 года. По сообщению банкиров, в данном случае помогла деофшоризация: кого-то она испугала, а кого-то решил частично раскрыть свои ресурсы.