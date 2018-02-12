ФАС раскрыла картельный сговор на рынке лекарств и медоборудования

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявлены виновники картельного антиконкурентного сговора, в котором приняли участие три московских клиники. Служба информирует, что начальная максимальная цена на аукционах из-за махинаций составила свыше 644 млн рублей.

По сообщению ФАС, раскрыта преступная договоренность между поставщиками медицинского оборудования и лекарственных препаратов с представителями трех московских клиник. В связи с незаконным соглашением начальная максимальная цена на товар составляла 644 млн рублей.Действующий картель не допускал к участию в аукционах прочих поставщиков медицинского оборудования, лекарств и питания. Из-за этого в период с 2014 по 2016 года в течение 426 торгов были поддержаны антиконкурентные цены.Как сообщил заместитель руководителя ФАС, действия мошеннического картеля устранили с российского рынка многих добросовестных поставщиков и способствовали растрате бюджетных средств России.