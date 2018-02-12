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| | Самый богатый человек России сможет содержать всю страну в течение двух недель

Самый богатый человек России сможет содержать всю страну в течение двух недель

Сегодня, 16:30
По данным рейтинга, составленного агентством Bloomberg, Алексей Мордашов, который является хозяином горно-металлургического концерна «Северсталь», считается одним из богатейших людей России. За свой личный бюджет он сможет полностью содержать в течение двух недель всю страну.

Самый богатый человек России сможет содержать всю страну в течение двух недель

 

В рейтинг богачей мира, которые смогут содержать за свой счет все государство, вошло 49 представителей различных стран. Например, в Китае – Джек Ма, в Японии – Тадаси Янай, а также в Польше - Зигмунд Солож-Жак. У этих богатых людей хватило бы их капитала на четыре дня, чтобы ежедневно оплачивать все расходы страны. В США – Джефф Безос смог бы содержать все штаты в течение пяти дней. По рейтингу наиболее долго смогут содержать свои страны за личный капитал – это экс-премьер министр Грузии Бидзина Иванишвили, в течение 430 дней, и житель Кипра Джон Фредриксен, который смог бы покрывать все расходы государства все 441 день.

Отметим, что Алексей Мордашов в рейтинге Форбс в прошедшем году занял второе место среди самых богатейших людей России, и 51 – место в мире.
Пелагея Лебединская
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