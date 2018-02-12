В российской столице вырос спрос на аренду жилья

В российской столице резко поднялся спрос на аренду жилья. Риэлторы осторожно называют цифру в 36%.

Сергей Денисов

Рост спроса вызвал и рост предложения. Увеличилось количество арендодателей, желающих сдать свое жилье на продолжительный период. Если раньше у Москвичей была популярной сезонная сдача квартир (зима-лето), то сейчас увеличилось количество арендодателей долгосрочных договорных обязательств. Самое популярное жилье для квартиросъемщиков – традиционно бюджетное, элитные апартаменты снимают всего один процент клиентов. Однако это «устойчивая публика», которая привыкла селиться в привычных местах и заранее бронируют жилье.Сегодня рынок столичной аренды перегрет. Спрос на жилье почти в два раза превышает предложение. Макроэкономисты связывают подобную ситуацию с территориальным перекосом в распределении бюджетных потоков, которые все концентрируются в районе Садового кольца.