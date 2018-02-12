Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | В российской столице вырос спрос на аренду жилья

В российской столице вырос спрос на аренду жилья

Сегодня, 15:02
В российской столице резко поднялся спрос на аренду жилья. Риэлторы осторожно называют цифру в 36%.

В российской столице вырос спрос на аренду жилья

 

Рост спроса вызвал и рост предложения. Увеличилось количество арендодателей, желающих сдать свое жилье на продолжительный период. Если раньше у Москвичей была популярной сезонная сдача квартир (зима-лето), то сейчас увеличилось количество арендодателей долгосрочных договорных обязательств. Самое популярное жилье для квартиросъемщиков – традиционно бюджетное, элитные апартаменты снимают всего один процент клиентов. Однако это «устойчивая публика», которая привыкла селиться в привычных местах и заранее бронируют жилье.

Сегодня рынок столичной аренды перегрет. Спрос на жилье почти в два раза превышает предложение. Макроэкономисты связывают подобную ситуацию с территориальным перекосом в распределении бюджетных потоков, которые все концентрируются в районе Садового кольца.
Сергей Денисов
Новости по теме
В Москве наблюдался спрос на аренду жилья за август
В Москве наблюдался спрос на аренду жилья за август

Спрос на аренду жилья в Москве добрался до пятилетнего максимума. За август текущего года спрос превзошел предложение на 129%. Об этом уведомляет риелторская

Спрос на вторичное жилье в Москве увеличился за неделю на 25%
Спрос на вторичное жилье в Москве увеличился за неделю на 25%

За неделю в городе Москве на 25 процентов увеличился спрос на вторичное жилье. Востребованность квартир в домах-пятиэтажках, которые ранее не пользовались

В Москве в январе на 25% увеличился спрос на элитное жилье
В Москве в январе на 25% увеличился спрос на элитное жилье

В Москве эксперты из агентств элитной недвижимости отметили повышенный на 25% спрос на жилье класса люкс. Аналитики разделились во мнениях: одни считают, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости