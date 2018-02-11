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| | Эксперты: Украине угрожает массовая миграция из-за подорожания продуктов

Эксперты: Украине угрожает массовая миграция из-за подорожания продуктов

Вчера, 22:53
Украина уже давно потеряла статус страны, в который продукты являются качественными и одними из самых дешевых. Это произошло из-за внутренней политики государства и отказа властей проводить реформы в пользу народа. Гражданам Украины питание обходится в несколько раз дороже, чем соседям из Польши, например.

Эксперты: Украине угрожает массовая миграция из-за подорожания продуктов

 

Люди тратят почти все свои деньги на пропитание, что плохо влияет на бюджеты семей. Условия жизни не улучшаются из года в год, поэтому экономисты уверены, что вскоре по всей стране пройдет волна миграции. Она необратима, если правительство не изменит свою политику и не прислушается к населению.

Ранее ситуация была иной: жители соседних стран массово закупали продукты питания и товары в Украине. «Иностранцы скупали продукты питания, алкоголь, одежду, обувь и бензин в Закарпатье», — рассказала продавец Татьяна Писаренко
Zustasiia Cancarini
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