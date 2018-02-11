Госдума изменяет порядок погашения кредита

Согласно материалам документа, денежные средства станут в первую очередь направляться на погашение процентов за использование финансами и ведущей частью задолженности, а лишь потом неустойки и остальные платежи. Депутаты считают, что такой подход подходит под требования о предоставлении потребителям новых возможностей для материально более слабой и зависимой стороны в отношениях с коммерческими структурами. Данный законопроект запрещает изменять очередность выплат соглашением всех сторон. Обратной стороной он не обладает, так как это поменяло бремя ответственности и поставило в тяжелое положение кредиторов, которым пришлось пересмотреть договоры а экономика рассчитана именно по ним и это было бы несправедливым шагом.
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