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| | Госдума изменяет порядок погашения кредита

Госдума изменяет порядок погашения кредита

Вчера, 20:05
Госдума одобряет закон по очередности направления денег заемщика при оплате кредита. Утвердили законопроект в комитете парламента по финансовому рынку.
 

Госдума изменяет порядок погашения кредита

 

Согласно материалам документа, денежные средства станут в первую очередь направляться на погашение процентов за использование финансами и ведущей частью задолженности, а лишь потом неустойки и остальные платежи. Депутаты считают, что такой подход подходит под требования о предоставлении потребителям новых возможностей для материально более слабой и зависимой стороны в отношениях с коммерческими структурами. Данный законопроект запрещает изменять очередность выплат соглашением всех сторон. Обратной стороной он не обладает, так как это поменяло бремя ответственности и поставило в тяжелое положение кредиторов, которым пришлось пересмотреть договоры а экономика рассчитана именно по ним и это было бы несправедливым шагом.

Никита Готский
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