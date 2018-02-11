Почта России поднимет на 5,4% цены на свои услуги

Федеральная антимонопольная служба России заявила, что все обслуживания на «Почте России» повысятся в цене в среднем на 5,4%.

Пелагея Лебединская

Оператор ФГУП «Почта России» требовал повысить все цены на их сервис, в который входят такие услуги как пересылки посылок, бандеролей, внутренней корреспонденции и многих других, повысить тариф на 16,2%, но сотрудники федеральной антимонопольной службы дали свое согласие лишь на 5,4% повышения тарифов. Этот закон, о повышении тарифов на услуги почты, вступит в свою силу не раньше марта этого года.По данным статистики, россияне в среднем ежемесячно пересылают 111 млн разных видов писем, бандеролей и маленьких пакетов, а также 2,7 млн ценных депеш и 8 млн посылок.