Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Почта России поднимет на 5,4% цены на свои услуги

Почта России поднимет на 5,4% цены на свои услуги

Вчера, 18:38
Федеральная антимонопольная служба России заявила, что все обслуживания на «Почте России» повысятся в цене в среднем на 5,4%.

Почта России поднимет на 5,4% цены на свои услуги

 

Оператор ФГУП «Почта России» требовал повысить все цены на их сервис, в который входят такие услуги как пересылки посылок, бандеролей, внутренней корреспонденции и многих других, повысить тариф на 16,2%, но сотрудники федеральной антимонопольной службы дали свое согласие лишь на 5,4% повышения тарифов. Этот закон, о повышении тарифов на услуги почты, вступит в свою силу не раньше марта этого года.

По данным статистики, россияне в среднем ежемесячно пересылают 111 млн разных видов писем, бандеролей и маленьких пакетов, а также 2,7 млн ценных депеш и 8 млн посылок.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Сотрудники «Почты России» из Ростова вышли на похитителя посылок
Сотрудники «Почты России» из Ростова вышли на похитителя посылок

Сотрудники «Почты России» из Ростова вышли на похитителя посылок массового характера, о чем сообщают СМИ. Накануне неравнодушный гражданин сообщил о

«Почта России» запускает API-приложение для автоматизированной рассылки посылок
«Почта России» запускает API-приложение для автоматизированной рассылки посылок

«Почта России» решила порадовать граждан страны улучшением сервиса на предприятии. Для этого запускается приложение API, помогающее в автоматическом режиме

"Почта России" принимает участие в "Черной пятнице"

«Почта России» поучаствует в акции «Черная пятница», которая проходит с 21 по 28 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости