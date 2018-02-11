В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов

По словам сотрудников службы, в РФ ежегодно в течение 10 лет фиксируется двукратный рост потока товаров перемещаемых в рамках интернет-торговли. В минувшем году было передано 275 миллионов посылок по «Почте России» и десятки миллионов через экспресс-операторов. Большая часть данного объема поступает в пределы России по почте, 90% потока приходит из соседнего Китая.
Ранее руководители ФТС посетили КНР, дабы принять участие в конференции по регулированию интернет-коммерции. Данное мероприятие состоялось в столице страны, Пекине. Участники форума обговаривали формирование единых норм контроля за растущими объемами интернет-торговли.
Прежде сообщалось о желании Aliexpress создать в России площадку с продукцией до 600 рублей. Целевой аудиторией платформы станут люди до 25 лет.