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| | В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов

В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов

Сегодня, 14:08
Жители России в 2017 году получили больше 300 миллионов бандеролей из иностранных онлайн-маркетов, объемы поставок продолжают увеличиваться. Об этом сообщили в ФТС страны.

В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов

 

По словам сотрудников службы, в РФ ежегодно в течение 10 лет фиксируется двукратный рост потока товаров перемещаемых в рамках интернет-торговли. В минувшем году было передано 275 миллионов посылок по «Почте России» и десятки миллионов через экспресс-операторов. Большая часть данного объема поступает в пределы России по почте, 90% потока приходит из соседнего Китая.

Ранее руководители ФТС посетили КНР, дабы принять участие в конференции по регулированию интернет-коммерции. Данное мероприятие состоялось в столице страны, Пекине. Участники форума обговаривали формирование единых норм контроля за растущими объемами интернет-торговли.

Прежде сообщалось о желании Aliexpress создать в России площадку с продукцией до 600 рублей. Целевой аудиторией платформы станут люди до 25 лет.
Никита Готский
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