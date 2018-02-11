Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши

Составлен рейтинг с людьми, оказавшими наибольшее влияние на экономическую ситуацию в Польше. Второе место данного рейтинга заняли все гастарбайтеры с территории Украины.

В рейтинге, получившем название «50 самых влиятельных людей польской экономики», второе место коллективно получили рабочие эмигранты с территории Украины. Первенство в данном рейтинге удалось занять польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому.Как сообщается, в период с 2014 года наблюдается рост количества трудовых эмигрантов из Украины в Польшу – волна эмиграции составила 350%. Такое количество гастарбайтеров существенно повлияло на польскую экономику в положительном смысле, в частности на систему социального страхования.Кроме этого, благодаря прибывшим украинцам удалось смягчить демографические трудности в стране, возникшие из-за пониженного уровня рождаемости. Однако в польских СМИ выдвинуты опасения, что теперь более развитые страны Западной Европы привлекут граждан Украины сильнее. При этом у Польши все еще не сформирована лояльная миграционная политика, которая помогла бы украинцам «прижиться» в стране.