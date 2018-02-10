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| | Кадыров решил прикупить биткоина, чтобы идти в ногу со временем

Кадыров решил прикупить биткоина, чтобы идти в ногу со временем

Вчера, 19:40
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем намерении приобрести долю биткоина, дабы «следить за новыми тенденциями». Политик написал о своем приобретении на страничке в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров решил прикупить биткоина, чтобы идти в ногу со временем

 

Кадыров уточнил, что на территории Чеченской Республики будет внедряться блокчейн. При этом он не стал скрывать, что активно интересуется инновационными платежными системами, и чтобы максимально точно отслеживать процесс трансфера криптовалют, он прикупил себе долю биткоина. В то же время чеченский лидер уточняет, что такая система сопряжена с риском, и нет никакой страховки.

По мнению Кадырова, криптовалютную систему стоит четко регулировать на законодательном уровне, но не прибегать к запретам. Накануне биткоины продавали за 8,7 тысяч долларов за единицу. Главное, по его словам, максимально затруднить работу с криптовалютами мошенникам и облегчить ее для законных собственников.
Дарья Светозарова
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