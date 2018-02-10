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| | В Китае за 5 лет удалось спасти от бедности более 68 млн населения

В Китае за 5 лет удалось спасти от бедности более 68 млн населения

Сегодня, 16:20
В ходе последних пяти лет на территории Китая специалисты смогли вывести из бедности 68,53 млн людей. Данные предоставили члены Государственного Совета КНР через агентство Синьхуа.

В Китае за 5 лет удалось спасти от бедности более 68 млн населения

 

Статистика Китая показала: в 2012 году число бедных составляло 10,2%, а в 2017 специалисты смогли сократить это число до 3,1%. В конце 2017 в комитете КНР заявили, что эксперты смогли насчитать около 30 млн человек, которые забыли про слово «бедность». Уже в 2018 году власти Китая нацелены предотвратить проблемы бедности с помощью введения граждан в определенный список нуждающихся на своей территории (100 округов КНР). В такой категории состоит 10 млн человек. Житель Китая будет исключен из «списка нищих» только тогда, когда его зарплата будет превышать 2300 юаней (около 20 500 рублей).

Конечная цель власти Китая – вытянуть всех бедных жителей своего государства до 2020 года.

В подтверждение о том, что цифры действительны, можно удостовериться с помощью количества китайцев, которые поедут отдыхать в другие страны. По данным портала Ctrip и гостурагенства КНР было установлено: во время «Золотой недели» 6,5 млн населения поедут отдыхать в различные места земного шара. Самые популярные поездки будут проделаны в Италию, потом следует США и замыкает тройку Сингапур. Далее идёт Таиланд, за ним Филиппины, следом Вьетнам и Малайзия. Потом идет Камбоджа. На 9-ом месте оказалась Россия, замыкает десятку Шри-Ланка. Кстати, поездку в Россию китайцы считают не особо дорогим удовольствием.
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